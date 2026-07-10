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Kızına Gelen Yorumlar Kızdırdı

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, kızıyla ilgili gelen yorumlara daha fazla dayanamadı.

Ekleme: 10.07.2026 - 12:13 Güncelleme: 10.07.2026 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında 7 yıllık aşkı Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

İLK BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl anne olmak için gün sayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından acı haberi duyurmuştu. Kökenli, hamileliğinin 22.haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Bu derin acının ardından Ege Kökenli anne olduğunu duyurmuştu.

TAL BEBEK
Minik kızına 'Tal' adını verdiklerini açıklayan Kökenli, ismin anlamının kendisini çok etkilediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, 'Tal' isminin hem 'çiğ' anlamına geldiğini hem de 'derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk' anlamını taşıdığını belirterek takipçilerini duygulandırmıştı.

Şimdilerde kızı ve eşiyle mutlu bir aile hayatı süren Ege Kökenli kızının ismiyle ilgili yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı.

Sosyal medya hesabından peş peşe gelen eleştirilere sert bir dille yanıt veren Ege Kökenli, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'HAKKINIZ YOK'
'Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Bu benim çocuğum, sevdim ve koydum. Sırf beni ekranda görüyorsunuz diye benim çocuğuma ne isim koyduğuma, ne yiyip içtiğime karışma hakkına sahip olamazsınız.'

Kızına Gelen Yorumlar Kızdırdı

Kızına Gelen Yorumlar Kızdırdı

Kızına Gelen Yorumlar Kızdırdı
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