Hastalığı Nedeniyle Konserlerini Ertelemişti!

Ünlü sanatçı Emel Sayın, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirmişti.Kişisel hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili yaşadığı gelişmeyi takipçileriyle paylaşan Sayın, sağlık sorunları nedeniyle iki konserini de erteleyeceğini duyurmuştu.'Tedavi olmam gerekiyor' diyen Sayın'ın açıklaması, sosyal medya takipçileri tarafından merak edilmişti.Daha sonra bir açıklama daha yapan Emel Sayın paylaşımında, "Çok Sevgili Dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Emel Sayın." ifadelerini kullanmıştı.Ünlü şarkıcı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, yeni doğan kedilere yuva olduğunu eğlenceli paylaşımıyla açıkladı.