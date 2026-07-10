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Emel Müftüoğlu 22 Kilo Verdi

Bir dönemin en popüler isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, bir yılda 22 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı.

Ekleme: 10.07.2026 - 10:52 Güncelleme: 10.07.2026 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
65 yaşındaki Türk pop müziğinin usta ismi Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu.

Bir yıl içinde tam 22 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, değişimiyle herkesi şaşırttı.

85 kilodan 63 kiloya düşen Müftüoğlu, bir yıl önce sağlık açısından zor bir dönemden geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"SAĞLIĞIMA DÖNDÜM"
"Tam bir sene olmuş. Doktora geldiğimde tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk tabii ki doktor kontrolünde... Beni yeniden sağlığıma döndürdü. Teşekkürler doktorcum."

Müftüoğlu'nun son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Emel Müftüoğlu 22 Kilo Verdi
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