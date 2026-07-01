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Yeni Dizisi Belli Oldu

5 yıldır televizyon ekranlarından uzakta olan Fahriye Evcen, atv'nin yeni dizisi "Hamal" ile anlaştı. Evcen'in partneri ise Oktay Kaynarca olacak.

Ekleme: 1.07.2026 - 12:28 Güncelleme: 1.07.2026 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Yıllardır ekrandan uzak olan Fahriye Evcen, yeni bir diziyle anlaştı.

Son olarak 2021 yılında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde izleyici karşısına çıkan Evcen, yeni projeye evet dedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fahriye Evcen yeni yayın döneminde atv’de ekrana gelecek olan Hamal dizisinin başrol kadın oyuncusu oldu.

Evcen, dizinin hem yapımcısı hem de başrolü olan Oktay Kaynarca ile partner olacak.

Kerem Deren ve Hazal Hazal Tenim’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

Yeni Dizisi Belli Oldu

21 yaş farkı
 Fahriye Evcen'in ekrana dönüşü kadar, partneriyle arasındaki 21 yaşlık fark da gündem oldu.

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı tartışmaya yol açtı.
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