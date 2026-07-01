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'Elimde Bir O Kaldı'

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, son olarak katıldığı bir etkinlikte yaptığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" itirafıyla herkesi derinden etkiledi.

Ekleme: 1.07.2026 - 12:25 Güncelleme: 1.07.2026 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olan usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında bir süredir zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta isminin vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Yaşadığı derin üzüntünün ardından Türkan Şoray, önceki akşam düzenlenen özel bir etkinliğe katılarak günler sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.

Bir muhabirin, "Acınız büyük, bizler de acınızı tüm içtenliğimizle paylaşıyoruz. Kadir İnanır'a son sözünüzü söylemek isteseydiniz ne demek isterdiniz?" sorusu üzerine oldukça duygulanan ve gözleri dolan Türkan Şoray, yürekleri burkan şu yanıtı verdi: "Acımız çok taze, Türk sineması için çok büyük bir kayıp ama o her zaman benim kalbimde olacak. Nurlar içinde yatsın...

Yeni açılacak Sinema Müzesi'nde sergilemek üzere Türkan Şoray'dan, sinema kariyerine ait unutulmaz bir hatıra eşya isteğinde bulunuldu.

"ELİMDE BİR O KALDI"
"Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki o hatıram hâlâ duruyor ama onu asla veremem çünkü elimde bir tek o kaldı... Size sözüm olsun, başka kıyafetlerimden hediye edeceğim." Sultan'ın bu sözleri, salondaki herkesi duygulandırdı.

'Elimde Bir O Kaldı'

'Elimde Bir O Kaldı'

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