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Beyaz Gazete
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Anne Olmak İçin Gün Sayıyor

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Melike Şahin'den yeni kareler geldi.

Ekleme: 1.07.2026 - 12:21 Güncelleme: 1.07.2026 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Melike Şahin, 6 yıldır birliktelik yaşadığı Sedat Arpalık'la 2023 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten müjdeli haber gelmişti.

İstanbul'da verdiği konserde hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcı Melika Şahin, yeni karnı burnunda pozlar geldi.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Melike Şahin'in bir oğlu olacak. Çiftin bebeklerine ne isim verecekleri ise merak konusu oldu.

Hamile olsa bile yoğun konser maratonuna devam eden Şahin, son olarak Hatay'da sahneye çıktı. Beyaz ışıltılı elbisesiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Şahin, konserden kareleri de takipçileriyle paylaştı.

'SENEYE YAVYUMLA ARTIK'
Karnı burnunda karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, 'Arsuz buluşmamız. Ne güzel gözler gördüm, solum ay sağım deniz. Yine ve hep gelmek istiyorum. Seneye yavyumla artık' dedi.

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