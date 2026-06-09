Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı!

69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, durmuyor. Yıllardır çapkınlıklarıyla gündem olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Gülseren Ceylan'la evliliğini sonlandırmıştı.Boşanmanın ardından hız kesmeden çapkınlıklarına devam eden ünlü şovmenin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.Şovmen Erbil'in yeni aşkı Eylem Çelik (21) ile TikTok'ta tanıştığı ileri sürüldü.Gülseren Ceylan'dan boşandıktan sonra konuşan Erbil, 'Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil.' demişti.3 çocuğu olan Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, 30 yaşında.