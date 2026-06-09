Kadir Ezildi yeni bir operasyon hazırlığında
Temizlik takıntısıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi karın bölgesindeki yağlarını aldırmıştı. Kadir Ezildi şimdi de saç ektirme operasyonu için hazırlık yaptığını duyurdu
‘Temizlik Avcıları' ve ‘En Hamarat Benim' programlarıyla ünlenen Kadir Ezildi, bir süre önce karın bölgesindeki yağlardan kurtuldu.
İŞLEMLER BİTMİYOR
Toplam 5 kilo yağ aldırdığını belirten Ezildi, kardeşinin düğününden sonra yeni bir işlem için düğmeye bastı.
SAÇ EKİLECEK
Ezildi şimdi de yeni operasyonunu bekliyor. Ünlü isim, saç ektirme operasyonu için hazırlık yaptığını duyurdu ve 'Perşembe günü saç ektireceğim, ameliyattan sonra peş peşe olmasın dedi doktor. Saçlarımı bir tıraş ettireyim.' dedi.
İŞLEMLER BİTMİYOR
Toplam 5 kilo yağ aldırdığını belirten Ezildi, kardeşinin düğününden sonra yeni bir işlem için düğmeye bastı.
SAÇ EKİLECEK
Ezildi şimdi de yeni operasyonunu bekliyor. Ünlü isim, saç ektirme operasyonu için hazırlık yaptığını duyurdu ve 'Perşembe günü saç ektireceğim, ameliyattan sonra peş peşe olmasın dedi doktor. Saçlarımı bir tıraş ettireyim.' dedi.