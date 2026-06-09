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Beyaz Gazete
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Demet Şener podyumda

Yıllardır podyumlarda olan 1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, kıyafet seçimine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 9.06.2026 - 08:37 Güncelleme: 9.06.2026 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de düzenlenen özel bir defilede boy gösteren 49 yaşındaki Demet Şener, podyumlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Yılların eskitemediği model, kıyafetin kendisine güç verdiğini söyledi.

Yapılan defilede takım elbise ve smokin giyen Şener, şöyle konuştu:

Demet Şener podyumda

"GÜÇ VERİYOR"

“Kıyafet bana güç hissettiriyor. Maskülen şıklığı seviyorum. Çalışan ve üreten kadınların hep maskülen ve erkeksi yanının olduğunu düşünüyorum. Ben de öyleyim.

"TAKIM ELBİSE SEVERİM"

İlk defa kravat taktım. Takım elbiseyi zaten çok severim. Takım elbise çok büyük kurtarıcıdır. Her ortama hazırlar.”
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