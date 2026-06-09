Demet Şener podyumda

İzmir'de düzenlenen özel bir defilede boy gösteren 49 yaşındaki Demet Şener, podyumlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor.Yılların eskitemediği model, kıyafetin kendisine güç verdiğini söyledi.Yapılan defilede takım elbise ve smokin giyen Şener, şöyle konuştu:“Kıyafet bana güç hissettiriyor. Maskülen şıklığı seviyorum. Çalışan ve üreten kadınların hep maskülen ve erkeksi yanının olduğunu düşünüyorum. Ben de öyleyim.İlk defa kravat taktım. Takım elbiseyi zaten çok severim. Takım elbise çok büyük kurtarıcıdır. Her ortama hazırlar.”