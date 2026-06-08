Monaco'da Aşk Tazeledi
Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Formula 1 Monaco Grand Prix 2026’yı yerinde takip etti.
Boş vakitlerinin çoğunu ailesiyle geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, yurt dışında. Oğulları Kurt Efe'yi Türkiye'de bırakan ünlü çift, Formula 1 yarışını izlemeye gitti.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, Monaco Grand Prix hafta sonunda Formula 1 padokunda görüntülendi.
FORMULA 1 ROMANTİZMİ
Ünlü çift, yarışı heyacanla seyrettiklerini gösteren videoyu sosyal medyadan da paylaştı. İkilinin aşk dolu halleri gündem oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 2016 yılında Paris'te evlendi. Aşkları, 'Aşk-ı Memnu' dizisinin setinde çalışırken başladı. Tatlıtuğ, dizinin başrol oyuncusu, Dizer ise stil danışmanıydı. 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, eğlence dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, Monaco Grand Prix hafta sonunda Formula 1 padokunda görüntülendi.
FORMULA 1 ROMANTİZMİ
Ünlü çift, yarışı heyacanla seyrettiklerini gösteren videoyu sosyal medyadan da paylaştı. İkilinin aşk dolu halleri gündem oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 2016 yılında Paris'te evlendi. Aşkları, 'Aşk-ı Memnu' dizisinin setinde çalışırken başladı. Tatlıtuğ, dizinin başrol oyuncusu, Dizer ise stil danışmanıydı. 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, eğlence dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.