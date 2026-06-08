Monaco'da Aşk Tazeledi

Boş vakitlerinin çoğunu ailesiyle geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, yurt dışında. Oğulları Kurt Efe'yi Türkiye'de bırakan ünlü çift, Formula 1 yarışını izlemeye gitti.Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, Monaco Grand Prix hafta sonunda Formula 1 padokunda görüntülendi.FORMULA 1 ROMANTİZMİÜnlü çift, yarışı heyacanla seyrettiklerini gösteren videoyu sosyal medyadan da paylaştı. İkilinin aşk dolu halleri gündem oldu.Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 2016 yılında Paris'te evlendi. Aşkları, 'Aşk-ı Memnu' dizisinin setinde çalışırken başladı. Tatlıtuğ, dizinin başrol oyuncusu, Dizer ise stil danışmanıydı. 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, eğlence dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.