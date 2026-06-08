Mina Demirtaş'ın Gala Tarzı!

Ekranların dikkat çeken genç oyuncularından Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansından sonra Delikanlı ile ekrana dönmüştü. Ancak dizi istenen izlenme başarısını gösteremeyince erken final kararı almıştı.Yeni bir yaz dizisiyle ekranlara dönen Mina Demirtaş, projenin gala gecesiyle görüntülendi.Mina Demirtaş, geceye dantel tasarımlı mini takımıyla katıldı. Ancak genç oyuncunun tarzı, sosyal medyayı ikiye böldü.Genç oyuncuyu beğenen kadar beğenmeyen de oldu.