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Mina Demirtaş'ın Gala Tarzı!

Son dizisi reytinglere yenilen ekranların genç isimlerinden Mina Demirtaş tarzıyla gündeme geldi.

Ekleme: 8.06.2026 - 11:43 Güncelleme: 8.06.2026 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Ekranların dikkat çeken genç oyuncularından Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansından sonra Delikanlı ile ekrana dönmüştü. Ancak dizi istenen izlenme başarısını gösteremeyince erken final kararı almıştı.

Yeni bir yaz dizisiyle ekranlara dönen Mina Demirtaş, projenin gala gecesiyle görüntülendi.

MİNİ ELBİSESİ İKİYE BÖLDÜ
Mina Demirtaş, geceye dantel tasarımlı mini takımıyla katıldı. Ancak genç oyuncunun tarzı, sosyal medyayı ikiye böldü.

Genç oyuncuyu beğenen kadar beğenmeyen de oldu.

Mina Demirtaş'ın Gala Tarzı!

Mina Demirtaş'ın Gala Tarzı!

Mina Demirtaş'ın Gala Tarzı!
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