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Bülent Ersoy Takılarıyla Gündem Oldu

Türk müziğinin divasi Bülent Ersoy, lüks tutkusu ve ihtişamlı tarzıyla yine gündeme geldi.

Ekleme: 8.06.2026 - 11:50 Güncelleme: 8.06.2026 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Lüks tutkunu ünlü isimlerden usta sanatçı Bülent Ersoy, hem sahnesiyle hem de tarzıyla sık sık kendisinden konuşturuyor.

Diva, bu kez kameralara yansıyan göz kamaştırıcı tarzıyla adından söz ettirdi.

HER BİRİ SERVET DEĞERİNDE
Bir etkinlikte boy gösteren Diva, parmağındaki devasa yüzüklerin ışıltısıyla etrafındakilerinin gözlerini kamaştırdı.

Servet değerindeki yüzükler görenleri hayrete düşürdü. Takipçilerinin yorum yağmuruna tuttuğu kare, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan görseli oldu.

"ALIŞVERİŞ MANYAĞIYIM"
Ersoy, pırlanta taşlarla kaplı olan dünyaca ünlü bir markanın saatiyle de dikkatçekti. Saatin değerinin yaklaşık 150 bin dolar (6 milyon 909 bin TL) olduğu öğrenildi. Sanatçı, "Ben alışveriş manyağıyım. En sevdiğim renk çingene pembesi" dedi.

Bülent Ersoy Takılarıyla Gündem Oldu


Bülent Ersoy Takılarıyla Gündem Oldu

Bülent Ersoy Takılarıyla Gündem Oldu
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