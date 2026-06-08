Bülent Ersoy Takılarıyla Gündem Oldu

Lüks tutkunu ünlü isimlerden usta sanatçı Bülent Ersoy, hem sahnesiyle hem de tarzıyla sık sık kendisinden konuşturuyor.Diva, bu kez kameralara yansıyan göz kamaştırıcı tarzıyla adından söz ettirdi.Bir etkinlikte boy gösteren Diva, parmağındaki devasa yüzüklerin ışıltısıyla etrafındakilerinin gözlerini kamaştırdı.Servet değerindeki yüzükler görenleri hayrete düşürdü. Takipçilerinin yorum yağmuruna tuttuğu kare, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan görseli oldu.Ersoy, pırlanta taşlarla kaplı olan dünyaca ünlü bir markanın saatiyle de dikkatçekti. Saatin değerinin yaklaşık 150 bin dolar (6 milyon 909 bin TL) olduğu öğrenildi. Sanatçı, "Ben alışveriş manyağıyım. En sevdiğim renk çingene pembesi" dedi.