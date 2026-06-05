Nebahat Çehre'den Estetik İtirafı!

Ekranların yaşlanmayan güzel oyuncularından usta isim Nebahat Çehre, açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak yaptığı estetik açıklamasıyla dikkat çekti.82 yaşındaki oyuncu, yüzüne işlem yaptırmaya korktuğunu söyledi.Çehre, “Kırışıklıklar var. Fakat gerdirmeye korkuyorum. Ayrıca onları seviyorum.” diye konuştu.1960'lı yılların başında sinema kariyerine başlayan usta oyuncu, yıllar içinde hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında hafızalara kazınan karakterlere hayat verdi. Geçtiğimiz aylarda ekranlarda neden olmadığını açıklayan ünlü oyuncu, şöyle konuşmuştu:'Bu aralar iş, güç yapmak istemiyorum. Ben artık yarı emekliyim, hayatı yaşıyorum. Beni çok heyecanlandıran bir iş olursa ancak o zaman kabul ederim.'