Melisa Döngel Tekneye Çıktı

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Melisa Döngel, kariyeri ve paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.26 yaşındaki Döngel, beğeni toplayan paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Sık sık cesur tarzı ve stiliyle gündeme gelen ünlü oyuncu, Instagram hesabından peş peşe tatil karelerini sevenleriyle paylaştı.Hem sporu hayatından eksik etmeyen hem de sağlıklı beslenen Döngel, tekneden paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettirdi. Fit ve formda haliyle beğeni toplayan Döngel'in karelerine çok sayıda yorum geldi.