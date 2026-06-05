  • USD: 45,91 - 45,99
  • EURO: 53,42 - 53,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İbrahim Tatlıses Yine Hastaneye Yatırıldı

Ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses, hastalık döneminde uzun süre hareketsiz kaldığı için fizik tedaviye başladı.

Ekleme: 5.06.2026 - 12:17 Güncelleme: 5.06.2026 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hayranlarını korkutmuştu. Safra kesesinden de ameliyat olan ünlü türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından hastaneden taburcu olmuştu.

YENİDEN HASTANEDE
İbrahim Tatlıses'in zayıflamış hali gündeme gelmişti. Beyazlamış saçları ve bitkin haliyle kameralara görüntü veren ünlü türkücü, gündem olunca hemen saçlarını boyatmıştı.

Şu sıralar evinde dinlenen Tatlıses'ten yeni haber var. Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; ünlü isim, Ankara'da hastaneye yattı.

FİZİK TEDAVİ GÖRECEK
İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz yattığı için Ankara'daki hastanede fizik tedavi görecek.

MİRAS AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Hastanede yattığı dönemde küs olduğu çocuklarını ziyaretine geldikleri halde affetmeyen İbrahim Tatlıses, hastalık sürecinde vasiyetiyle de gündeme gelmişti.

"PARA BENİM KİME NE?"
Vasiyetinde de her şeyi devlete bıraktığını ifade eden Tatlıses, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler." ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses Yine Hastaneye Yatırıldı

İbrahim Tatlıses Yine Hastaneye Yatırıldı
TURİZM BÖLGELERİNE DEV DESTEK! ALTYAPIYA 8 YILDA 12,3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
Katılım Bankacılığında Yeni Adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı
Süresiz Nafakada Bitti! İşte Herkesin Merak Ettiği Soruların Yanıtı
Mücadelede Geri Adım Yok! Cevdet Yılmaz Açıkladı
Gülcan Yazıcı'nın Cesedi Böyle Bulundu! Cinayeti 20 Yıl Sonra Aydınlatıldı
Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama
Murat Kurum'dan Çevre Çağrısı! Dünya Çevre Günü'nde Anlamlı Mesaj
192 Milyarlık Bahis Vurgunu! 24 İlde Dev Operasyon
Enflasyon Oranı Açıklandı! TÜİK Mayıs Ayı TÜFE Verilerini Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Ortaklık Mesajı! Türkiye-Nijer İlişkilerinde Yeni Dönem Vurgusu
Akın Gürlek Açıkladı! Süresiz Nafaka İptal Edildi
YUNANİSTAN'DAN 1055 SİKKE GERİ DÖNDÜ! KAÇAK ESERLERE KARŞI ORTAK İRADE
TOKİ'den Yeni Konut Kampanyası! Bakan Kurum Başvuru Tarihini Açıkladı
Özgür Özel Son Kozunu Oynuyor! Ortalığı Karıştıracak 'Kaos' Plan...
Kız Kardeşini Kurtardı Kendi Canından Oldu! Kahreden Randevu Detayı...
Böcek İkinci Kez Savcılıkta! Yeniden İfade Verdi
Saran Ve Kardeşine 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası! Yasa Dışı Bahis Davasında Yeni Gelişme
İzmir'i Hatırlatan Görüntüler! Başkent Havana Çöpten Geçilmiyor
Plajlarda Sigara Yasağı Yarın Başlıyor! İlk Kez Antalya'da Uygulanacak
ABD'den Dikkat Çeken Açıklama Geldi! İsrail Ve Lübnan Ateşkeste Anlaştı
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Araç Sahiplerine Müjde! Benzine İndirim Geliyor

Araç Sahiplerine Müjde! Benzine İndirim Geliyor

Tehlikeli Canlı Sahillere Vurdu! 'Temas Etmeyin' Uyarısı

Tehlikeli Canlı Sahillere Vurdu! 'Temas Etmeyin' Uyarısı

Apple’dan Şok Karar! Milyonlarca iPhone...

Apple’dan Şok Karar! Milyonlarca iPhone...

Bankalardan Müşterilere Uyarı! Hesaplarınızı Kullandırmayın

Bankalardan Müşterilere Uyarı! Hesaplarınızı Kullandırmayın

Sivrisinek Kaynaklı Tehlike! Yüksek Ateş Ve Şiddetli Ağrı Yapıyor

Sivrisinek Kaynaklı Tehlike! Yüksek Ateş Ve Şiddetli Ağrı Yapıyor