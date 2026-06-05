İbrahim Tatlıses Yine Hastaneye Yatırıldı

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hayranlarını korkutmuştu. Safra kesesinden de ameliyat olan ünlü türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından hastaneden taburcu olmuştu.İbrahim Tatlıses'in zayıflamış hali gündeme gelmişti. Beyazlamış saçları ve bitkin haliyle kameralara görüntü veren ünlü türkücü, gündem olunca hemen saçlarını boyatmıştı.Şu sıralar evinde dinlenen Tatlıses'ten yeni haber var. Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; ünlü isim, Ankara'da hastaneye yattı.İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz yattığı için Ankara'daki hastanede fizik tedavi görecek.Hastanede yattığı dönemde küs olduğu çocuklarını ziyaretine geldikleri halde affetmeyen İbrahim Tatlıses, hastalık sürecinde vasiyetiyle de gündeme gelmişti.Vasiyetinde de her şeyi devlete bıraktığını ifade eden Tatlıses, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler." ifadelerini kullanmıştı.