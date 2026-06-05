  • USD: 45,91 - 45,99
  • EURO: 53,42 - 53,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Derya Uluğ Evleniyor

Beklenen müjdeli haber sonunda geldi! 10 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök aşklarını resmiyete dökerek evlenmeye karar verdi.

Ekleme: 5.06.2026 - 12:24 Güncelleme: 5.06.2026 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ özel hayatıyla gündeme geldi.

Kendisi gibi müzisyen Asil Gök ile 10 yıldır aşk yaşayan ünlü şarkıcı, evlilik kararı aldı.

SONU EVLİLİLK
Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak olan ünlü çift, bu yılın sonunda nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

Sosyal medyadan zaman zaman Asil Gök ile mutluluk karelerini paylaşan Derya Uluğ, yaptıkları ortak projelerle de dikkat çekiyor.

Derya Uluğ Evleniyor

Derya Uluğ Evleniyor

Derya Uluğ Evleniyor


TURİZM BÖLGELERİNE DEV DESTEK! ALTYAPIYA 8 YILDA 12,3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
Katılım Bankacılığında Yeni Adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı
Süresiz Nafakada Bitti! İşte Herkesin Merak Ettiği Soruların Yanıtı
Mücadelede Geri Adım Yok! Cevdet Yılmaz Açıkladı
Gülcan Yazıcı'nın Cesedi Böyle Bulundu! Cinayeti 20 Yıl Sonra Aydınlatıldı
Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama
Murat Kurum'dan Çevre Çağrısı! Dünya Çevre Günü'nde Anlamlı Mesaj
192 Milyarlık Bahis Vurgunu! 24 İlde Dev Operasyon
Enflasyon Oranı Açıklandı! TÜİK Mayıs Ayı TÜFE Verilerini Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Ortaklık Mesajı! Türkiye-Nijer İlişkilerinde Yeni Dönem Vurgusu
Akın Gürlek Açıkladı! Süresiz Nafaka İptal Edildi
YUNANİSTAN'DAN 1055 SİKKE GERİ DÖNDÜ! KAÇAK ESERLERE KARŞI ORTAK İRADE
TOKİ'den Yeni Konut Kampanyası! Bakan Kurum Başvuru Tarihini Açıkladı
Özgür Özel Son Kozunu Oynuyor! Ortalığı Karıştıracak 'Kaos' Plan...
Kız Kardeşini Kurtardı Kendi Canından Oldu! Kahreden Randevu Detayı...
Böcek İkinci Kez Savcılıkta! Yeniden İfade Verdi
Saran Ve Kardeşine 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası! Yasa Dışı Bahis Davasında Yeni Gelişme
İzmir'i Hatırlatan Görüntüler! Başkent Havana Çöpten Geçilmiyor
Plajlarda Sigara Yasağı Yarın Başlıyor! İlk Kez Antalya'da Uygulanacak
ABD'den Dikkat Çeken Açıklama Geldi! İsrail Ve Lübnan Ateşkeste Anlaştı
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Araç Sahiplerine Müjde! Benzine İndirim Geliyor

Araç Sahiplerine Müjde! Benzine İndirim Geliyor

Tehlikeli Canlı Sahillere Vurdu! 'Temas Etmeyin' Uyarısı

Tehlikeli Canlı Sahillere Vurdu! 'Temas Etmeyin' Uyarısı

Apple’dan Şok Karar! Milyonlarca iPhone...

Apple’dan Şok Karar! Milyonlarca iPhone...

Bankalardan Müşterilere Uyarı! Hesaplarınızı Kullandırmayın

Bankalardan Müşterilere Uyarı! Hesaplarınızı Kullandırmayın

Sivrisinek Kaynaklı Tehlike! Yüksek Ateş Ve Şiddetli Ağrı Yapıyor

Sivrisinek Kaynaklı Tehlike! Yüksek Ateş Ve Şiddetli Ağrı Yapıyor