Sinan Akçıl Hastanelik Oldu

Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden Sinan Akçıl, son dönemde yeni projeleri için yoğun bir çalışma temposuna girmişti.Her söylediği her yaptığı gündem olan ünlü sanatçı, bu kez hayranlarını derinden üzen talihsiz bir gelişmeyle gündeme geldi.Son dönemde üzerinde titizlikle çalıştığı ve müzikseverlerin merakla beklediği 'Yaz Bi Şarkı' projesinin çekimleri için kamera karşısına geçen Sinan Akçıl, set ortamında beklenmedik bir kaza yaşadı.Sinan Akçıl, ayağının sargılı halini göstererek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.Sedyedeki fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Akçıl, 'Bu kadar konuşulmaya nazar normal, 'Yaz bi şarkı' çekimleri sırasında bir cam ve sonuç 14 dikiş. Annelerim, teyzelerim, dualarınızı sokakta görünce esirgemiyorsunuz, şimdi de esirgemeyin. Detayları ilk bölümde anlatırım.' yazdı.