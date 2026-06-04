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Konserleri İptal Etti

Usta sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle planlanan konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Ekleme: 4.06.2026 - 13:43 Güncelleme: 4.06.2026 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Yılların eskitemediği isimlerden oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Emel Sayın, kişisel hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili yaşadığı gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ
Emel Sayın, sağlık sorunları nedeniyle iki konserini de erteleyeceğini duyurdu.

'Tedavi olmam gerekiyor' diyen Sayın'ın açıklaması, sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Emel Sayın, şunları yazdı:

"DAHA SONRA DETAYLI ANLATACAĞIM"
 "Çok Sevgili Dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum."

Konserleri İptal Etti
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