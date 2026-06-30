Bella Hadid'den Kötü Haber

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığının yeniden alevlendiğini açıkladı.Kötü haberi sosyal medyadan veren 29 yaşındaki dünyaca ünlü model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, sağlık durumuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.2013 yılında Lyme hastalığı teşhisi konulan Hadid, doktorların önerdiği tüm tedavi yöntemlerini denemesine rağmen belirtilerinin geçmediğini söyledi.Gözyaşları içinde çektiği bir selfie'yi paylaşan Hadid, şu ifadeleri kullandı:"Bu atağı bir türlü atlatamıyorum. Yine 11 saat uyudum. Her gün kestiriyorum. Gittiğim tüm doktorların önerdiği her şeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor. Kendi kendime 12 farklı hastalık daha teşhis ettim, en azından o iyi."Bella Hadid, takipçilerinden gelen "Yürüyüş yap" tavsiyelerine de yanıt verdi: "Hayır, yürüyüşe çıkmadım çünkü mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyordum. Beynimde çalışan tek bir hücre bile yok gibi hissediyorum. Kalan son iki hücrem de birbiriyle kavga ediyor. Eğer kötü bir gününüzde size günlük tutmanızı söylediysem sözümü geri alıyorum."Hadid, günün en büyük başarısının ise "bayılmadan duş alabilmek" olduğunu belirtti.