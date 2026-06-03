Son Pozlarıyla Beğeni Topladı

Hem televizyon hem de dijital işlerinde vites yükselterek kariyerinde adeta altın çağını yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 79. Cannes Film Festivali'nde üst üste üçüncü kez kırmızı halıya çıkarak dünya basınının odağına yerleşmişti.Hollywood starlarının dünyaca ünlü stilisti Danielle Goldberg ile çalışmaya başlayan oyuncunun kırmızı halıda tercih ettiği metalik altın tonlarındaki "sıvı altın" elbisesi, uluslararası moda otoritelerinden tam not almıştı.Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'daki gücüyle artık sadece ekranların değil, uluslararası lüks tüketim dünyasının da en güçlü küresel yüzlerinden biri olan Hande Erçel, bugün kişisel hesabından yaptığı yeni paylaşımla magazinde yer aldı.Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğrafta yine tarzındaki değişim dikkat çekti. Hayranları Erçel'i yine yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.