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Beyaz Gazete
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Son Pozlarıyla Beğeni Topladı

Son dönemde yen, tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni pozlarıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş yankı uyandırdı.

Ekleme: 3.06.2026 - 08:42 Güncelleme: 3.06.2026 - 08:43 / Editör: Ozge Selin
Hem televizyon hem de dijital işlerinde vites yükselterek kariyerinde adeta altın çağını yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 79. Cannes Film Festivali'nde üst üste üçüncü kez kırmızı halıya çıkarak dünya basınının odağına yerleşmişti.

STİL DEĞİŞİMİ
Hollywood starlarının dünyaca ünlü stilisti Danielle Goldberg ile çalışmaya başlayan oyuncunun kırmızı halıda tercih ettiği metalik altın tonlarındaki "sıvı altın" elbisesi, uluslararası moda otoritelerinden tam not almıştı.

SADECE TÜRKİYE DEĞİL
Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'daki gücüyle artık sadece ekranların değil, uluslararası lüks tüketim dünyasının da en güçlü küresel yüzlerinden biri olan Hande Erçel, bugün kişisel hesabından yaptığı yeni paylaşımla magazinde yer aldı.

Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğrafta yine tarzındaki değişim dikkat çekti. Hayranları Erçel'i yine yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Son Pozlarıyla Beğeni Topladı

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