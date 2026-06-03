Nesrin Cavadzade Aşka Geldi

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Nesrin Cavadzade, uzun süren uğraşlar sonucu aradığı aşkı Kadir Taner Uçar'da bulmuştu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz 4 Mayıs'ta da hayatını birleştirdi.Sürpriz nikahla hayranlarını şaşırtan ünlü oyuncu, gözlerden uzak aşk yaşadığı Uçar ile Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlendi.Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum’da nikah kıydık. Seda Sayan’ın tavsiyesi gibi oldu. Altıncı ayda teklif aldım. Önce nikah kıydık. Düğünümüz sonra olacak" demişti.Ünlü oyuncu, bu defa sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın geçmişteki sözlerine atıfta bulundu ve eşiyle yer aldığı fotoğrafa, "Zamanımı alma, beni al!" notunu ekledi.