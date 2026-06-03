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Nesrin Cavadzade Aşka Geldi

Sessiz sedasız geçtiğimiz mayıs ayında Kadir Taner Uçar ile evlenen Nesrin Cavadzade, eşiyle poz verdi.

Ekleme: 3.06.2026 - 08:43 Güncelleme: 3.06.2026 - 08:44 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Nesrin Cavadzade, uzun süren uğraşlar sonucu aradığı aşkı Kadir Taner Uçar'da bulmuştu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz 4 Mayıs'ta da hayatını birleştirdi.

Sürpriz nikahla hayranlarını şaşırtan ünlü oyuncu, gözlerden uzak aşk yaşadığı Uçar ile Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlendi.

"6. AYDA TEKLİF ALDIM"
Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum’da nikah kıydık. Seda Sayan’ın tavsiyesi gibi oldu. Altıncı ayda teklif aldım. Önce nikah kıydık. Düğünümüz sonra olacak" demişti.

"ZAMANIMI ALMA BENİ AL"
Ünlü oyuncu, bu defa sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın geçmişteki sözlerine atıfta bulundu ve eşiyle yer aldığı fotoğrafa, "Zamanımı alma, beni al!" notunu ekledi.

Nesrin Cavadzade Aşka Geldi

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