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Kobra Murat Damadını Övdü

Bayramda kızı ve damadı için özel bir kutlama organize eden Kobra Murat, o anlara ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 3.06.2026 - 08:47 Güncelleme: 3.06.2026 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce katıldığı programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, sosyal medya hesabından gösteriş yapmaya devam ediyor.

Kızı ve damadı için düzenlediği bayram eğlencesinden görüntüler paylaşan ünlü isim, damadı Emirhan Aktaş’a övgüler yağdırdı.

"PAŞA DAMADIM"
Damadının getirdiği hediyeleri tek tek sıralayan Kobra Murat, “Gözümün nuru evlatlarıma bayram eğlencesi yaptık.

Paşa damadım altın setlerle, bayramlık 20 tane kıyafetlerle, kurbanlık 80 kilo koç getirip pastası, baklavası, çikolatasını alıp elimi öptü. Tatlı ballı olun babam, altınlı boncuklu olun babam. Yüce Allah’ım geçim, huzur, ağız tadı versin inşallah.” ifadelerini kullandı.

Kobra Murat Damadını Övdü

Kobra Murat Damadını Övdü

Kobra Murat Damadını Övdü

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