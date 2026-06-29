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Hanife Gürdal 2. Kez Evlendi

Evlilik programlarında ünlenen Hanife Gürdal, herkesi şaşırtan bir kararla eski sevgilisi Okan Kurt'la nikâh masasına oturdu.

Ekleme: 29.06.2026 - 12:35 Güncelleme: 29.06.2026 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem ekranların fenomen gelin adaylarından biri olan Hanife Gürdal, özel hayatıyla sık sık gündemde geliyor.

"KAFAM KADAR"
Kısa süre önce evlilik teklifi alan gelin adayı Hanife, "Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip, kafam kadar pırlanta yüzük aldığı hayatı kendisine zehir etmeden 5 dakika önce. Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım." demişti.

Bir ara ayrılıp sonra tekrar bir araya gelme kararı alan ikili, önceki gün sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Çift, sosyal medya hesabından nikah sonrası pozlarını yayımladı.

"CAN YOLDAŞIM"
"Can yoldaşım eşim" diyerek paylaşım yapan Okan Kurt'a yorum ve beğeni yağdı. Hanife Gürdal, evliliğin ardından soyadını da 'Hanife Gürdal Kurt' olarak değiştirdi.

Hanife Gürdal'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi bu tarzın yaza uygun olmadığını söylerken kimi ise gelinliği sade ve güzel buldu.

Hanife Gürdal 2. Kez Evlendi

Hanife Gürdal 2. Kez Evlendi

Hanife Gürdal 2. Kez Evlendi

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