  • USD: 46,57 - 46,66
  • EURO: 53,09 - 53,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dua Lipa Balayına Doymadı

Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden yeni gelin Dua Lipa ile Callum Turner balayına devam ediyor

Ekleme: 29.06.2026 - 13:20 Güncelleme: 29.06.2026 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda evlenen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve Callum Turner, balayına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Lipa, yeni balayı pozlarıyla büyük yankı uyandırdı.

YENİ GELİN
Paylaşımlarda Dua Lipa, altın rengi bikinisiyle objektif karşısına geçerken fit fiziğiyle dikkat çekti. Siyah bir bandanayla kombinini tamamlayan ünlü yıldızın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Çiftin birlikte poz verdiği fotoğrafların yanı sıra kaldıkları lüks otellerden de kareler paylaşıldı.

MERMER KÜVETTE YIKANDILAR
Callum Turner'ın çektiği fotoğraflardan birinde Dua Lipa, mermer küvette dinlenirken görülürken başka bir karede ise yatağa zıpladığı eğlenceli anlar yer aldı.

Dua Lipa Balayına Doymadı

Dua Lipa Balayına Doymadı
Alevi-Bektaşi Kültür VE Cemevi Başkanlığı'ndan, Muharrem ayına özel anlamlı program... TBMM'de 1.500 kişilik aşure lokması paylaşıldı
MURAT ONGUN’UN RÜŞVET AĞINDA EŞ DETAYI! FİRMALARDAN ZEYNEP ONGUN’A PARA TRAFİĞİ
Akın Gürlek paylaştı! 'Çetelerin Finansal Şah Damarlarını Da Kesiyoruz'
BAKAN ERSOY PAYLAŞTI! EDİRNE'NİN TARİHÎ SAAT KULESİ YENİDEN ZİYARETE AÇILDI
Bakan Güler'den SAMP-T Patriot Açıklaması! 'Tüm Seçenekler Değerlendiriliyor'
9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 32 Şirkete El Konuldu
Kabine Toplanıyor! Kritik Başlıklar Masada Olacak
Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon
Başıboş Köpek Saldırılarının Ardından Düğmeye Basıldı! 3 Belediye Başkanına İşlem
İstanbul'da DEAŞ'a Şafak Operasyonu! Gözaltılar Var
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Turgut Koç konuştu: Veli Ağbaba, çağırdı; “500 bin TL var mı?' diye sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Mesajı!
Ankara’da NATO Zirvesi Tedbirleri! Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı
CHP Arınıyor! 50 İl Başkanı Daha Görevden Alınacak
Yurtdışına Kaçtığı Tespit Edilmişti! Tamar Tanrıyar Gözaltına Alındı
Netanyahu'dan Dikkat Çeken Erdoğan Çıkışı! 'Erdoğan'ı Ciddiye Alıyoruz'
Bakan Memişoğlu Detayları Duyurdu! Sigara Yasağında Kapsam Genişliyor
ÇEŞME'DEN BODRUM'A, MARMARİS'TEN BELEK'E HALK PLAJLARINA YOĞUN İLGİ
Mısır'dan Dikkat Çeken Savunma Hamlesi! Gözler Türkiye'nin KAAN'ında
1 Temmuz'da Yeni Dönem! Türkiye'de Devreye Girecek

1 Temmuz'da Yeni Dönem! Türkiye'de Devreye Girecek

Sosyal Medyada Güven Krizi! Kamuoyu Desteğini Kaybediyor

Sosyal Medyada Güven Krizi! Kamuoyu Desteğini Kaybediyor

Avrupa Felaketi Yaşıyor! Can Kaybı 300'e Dayandı

Avrupa Felaketi Yaşıyor! Can Kaybı 300'e Dayandı

Dedesinden Öğrendi! 40 Günde 216 Bin TL Kazandı

Dedesinden Öğrendi! 40 Günde 216 Bin TL Kazandı

Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor! Bu Apartman Tam 3 Bin Senelik…

Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor! Bu Apartman Tam 3 Bin Senelik…

WhatsApp'ta Yeni Özellik! 'Güven Uyarıları' Özelliğini Kullanıma Sunuyor

WhatsApp'ta Yeni Özellik! 'Güven Uyarıları' Özelliğini Kullanıma Sunuyor