Dua Lipa Balayına Doymadı

Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden yeni gelin Dua Lipa ile Callum Turner balayına devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda evlenen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve Callum Turner, balayına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Lipa, yeni balayı pozlarıyla büyük yankı uyandırdı.Paylaşımlarda Dua Lipa, altın rengi bikinisiyle objektif karşısına geçerken fit fiziğiyle dikkat çekti. Siyah bir bandanayla kombinini tamamlayan ünlü yıldızın mutluluğu yüzüne yansıdı.Çiftin birlikte poz verdiği fotoğrafların yanı sıra kaldıkları lüks otellerden de kareler paylaşıldı.Callum Turner'ın çektiği fotoğraflardan birinde Dua Lipa, mermer küvette dinlenirken görülürken başka bir karede ise yatağa zıpladığı eğlenceli anlar yer aldı.