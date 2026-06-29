'Arkadaşlıktan Aşk Çıkmaz'

Oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020 tarihinde oğulları Marsel’in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşamıştı.Evliliklerini sürdüren ünlü çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı. Son dönemde art arda yaşanan ayrılık haberlerine bir yenisinin daha eklendiği yönündeki iddialar magazin basınında yer aldı.Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmışlardı.Boşanmanın ardından Köstendil’in adı, Hazal Türesan ile aşk iddialarına karıştı.Türesan, “Bizim çok güzel bir arkadaşlığımız var. Erkan, bir oyuncunun başına gelebilecek en güzel şeylerden birisi. Onunla çalışmak aşırı keyifli. Çok iyi arkadaşız. Arkadaşlıktan bir ilişki çıkmaz.” diyerek iddiaları yalanladı.Öte yandan Çeşme’de tek başına tatil yapan Köstendil, jet sörf yaparken objektiflere yansıdı.