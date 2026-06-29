7. Kez Nikah Masasına Oturdu

Verdiği kilolarla büyük değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.Yeni formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez nikah haberiyle gündeme geldi.Daha önce mutsuz sonla biten 6 evlilik yapan Hakan Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, sadece yakın dostlarının katıldığı oldukça sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.7. kez mutluluğa 'evet' diyen ünlü tenor ve eşi Çağrı Özsaatçılar'ın bu mutlu gününden özel kareler, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede büyük ilgi gördü.1. Evlilik (1988): Sanat hayatının başında ilk evliliğini gerçekleştirmiştir.2. Evlilik (2000): İkinci kez dünyaevine girmiştir.3. Evlilik (2008): Pelin Doğan ile evlenmiş, aynı yıl boşanmıştır.4. Evlilik (2009): Mimar Esen Öncan ile evlenmiş, 2013 yılında boşanmıştır. (Bu evlilikten "Esen Can" adında bir kızı vardır.)5. Evlilik (2016): Vokalist Banu Karaca ile evlenmiş, 2017 yılında boşanmıştır.6. Evlilik (2018): Evren Aysev ile evlenmiş, 2020 yılında boşanmıştır.7. Evlilik (2026): Çağrı Özsaatçılar ile dünyaevine girmiştir.