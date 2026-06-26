Bir Araya Geldiler

Yaprak Dökümü'nde gelin ve kaynanayı canlandıran Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor.

Tekrarları hala severek izlenilen Yaprak Dökümü dizisinde Fikret ve kayınvalidesi Cevriye karakterleriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yıllar sonra yeniden aynı projede.Fikret karakteriyle gönüllerde taht kuran Bennu Yıldırımlar ve Cevriye Hanım karakterini başarıyla üstlenen Güler Ökten, Aşk Tesadüfleri Sever 3'te yer alacak.Bu sürpriz buluşma, nostalji rüzgarı estirdi. İki ünlü ismin hayranları son kareye yorum yağdırdı.