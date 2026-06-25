Tarkan Ve Reynmen Buluşması
Megastar Tarkan ile fenomen Reynmen, bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimler hayranlarını heyecanlandırdı.
Reynmen son olarak Tarkan'la yaptığı sürpriz proje ile adından söz ettirdi.
Tarkan ve şarkıcı Reynmen, yeni bir şarkı projesi için bir araya geldi.
Megastar, sosyal medya hesabından Reynmen ile bir karesini yayımlayarak 'Bir şeyler geliyor' ifadelerini kullandı.
TARKAN TAKLİDİ YAPTI
Reynmen de Tarkan tonlamasıyla çektiği videosunu sosyal medya hesabından yayımmlayarak takipçilerine müjdeyi verdi.
'BEN ÇOK İYİYİM'
Videonun sonunda Tarkan tarzı bir de öpücük atan Reynmen, 'Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum.' dedi.
Tarkan ve şarkıcı Reynmen, yeni bir şarkı projesi için bir araya geldi.
Megastar, sosyal medya hesabından Reynmen ile bir karesini yayımlayarak 'Bir şeyler geliyor' ifadelerini kullandı.
TARKAN TAKLİDİ YAPTI
Reynmen de Tarkan tonlamasıyla çektiği videosunu sosyal medya hesabından yayımmlayarak takipçilerine müjdeyi verdi.
'BEN ÇOK İYİYİM'
Videonun sonunda Tarkan tarzı bir de öpücük atan Reynmen, 'Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum.' dedi.