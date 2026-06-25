Tarkan Ve Reynmen Buluşması

Reynmen son olarak Tarkan'la yaptığı sürpriz proje ile adından söz ettirdi.Tarkan ve şarkıcı Reynmen, yeni bir şarkı projesi için bir araya geldi.Megastar, sosyal medya hesabından Reynmen ile bir karesini yayımlayarak 'Bir şeyler geliyor' ifadelerini kullandı.Reynmen de Tarkan tonlamasıyla çektiği videosunu sosyal medya hesabından yayımmlayarak takipçilerine müjdeyi verdi.Videonun sonunda Tarkan tarzı bir de öpücük atan Reynmen, 'Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum.' dedi.