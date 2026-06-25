  • USD: 46,43 - 46,51
  • EURO: 52,72 - 52,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarkan Ve Reynmen Buluşması

Megastar Tarkan ile fenomen Reynmen, bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimler hayranlarını heyecanlandırdı.

Ekleme: 25.06.2026 - 10:56 Güncelleme: 25.06.2026 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Reynmen son olarak Tarkan'la yaptığı sürpriz proje ile adından söz ettirdi.

Tarkan ve şarkıcı Reynmen, yeni bir şarkı projesi için bir araya geldi.

Megastar, sosyal medya hesabından Reynmen ile bir karesini yayımlayarak 'Bir şeyler geliyor' ifadelerini kullandı.

TARKAN TAKLİDİ YAPTI
Reynmen de Tarkan tonlamasıyla çektiği videosunu sosyal medya hesabından yayımmlayarak takipçilerine müjdeyi verdi.

'BEN ÇOK İYİYİM'
Videonun sonunda Tarkan tarzı bir de öpücük atan Reynmen, 'Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum.' dedi.

Tarkan Ve Reynmen Buluşması
EMLAK KONUT ANAHTAR FİKİRLER ZİRVESİ 2026 TEKNOLOJİ, YATIRIM VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ BULUŞTURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Mitingdeki Çirkin Sözlerin Bedeli 150 Bin TL! Özgür Özel'in İtirazına Ret
Trump'ın Türkiye Mesajları Alarma Geçirdi! İsrail ve Yunan Basınında Panik Manşetleri
İZBB’de Grev Canları Çalıyor! Anlaşma Olmazsa 800 İşçi Greve çıkacak
MSB'den KKTC Açıklaması! 'Türkiye Açısından Kabul Edilemez'
AK Parti Genel Sekreteri Açıkladı! 'Şuan Seçim Gibi Bir Gündemimiz Yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya Deprem Desteği! 'Türkiye Olarak Venezuelalı Dostlarımızın Yanındayız'
Yeni Medya Akademi’den 169 Mezun! Geleceğin İletişimcileri Arnavutköy’den Çıkıyor
Adalet Bakanı Gürlek Son Verileri Paylaştı! Bugüne kadar 16 Dosyada 19 Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı
SÜMELA'DA İLK ETAP ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI! MANASTIR YENİDEN ZİYARETE AÇILDI
CHP'de Moda Oldu! Yine Türkiye'yi Şikayet Ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı'nda Konuştu! Kerbela'nın Acısı Hala Yüreğimizde
Venezuela Yıkıldı! 700'den Fazla Yaralı Var
İzmir'de Belediyelere Operasyon! İki Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Siyasette Dikkat Çeken Transfer! 3 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Katılıyor
AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Trump'la Görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Gönderme! “Entrika, Skandal, Ayak Oyunu, İhanet, Ne Ararsan Var”
Bakan Uraloğlu Açıkladı! Türkiye’nin En Uzun Ve Hızlı Metrosundan Rekor
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor! Bu Apartman Tam 3 Bin Senelik…

Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor! Bu Apartman Tam 3 Bin Senelik…

Yargıtay'dan Emsal Karar! Komşu Rızası Şart Oldu

Yargıtay'dan Emsal Karar! Komşu Rızası Şart Oldu

Kene Vakalarında Çarpıcı Detay! Uzman İsimden Korkutan Uyarı Geldi

Kene Vakalarında Çarpıcı Detay! Uzman İsimden Korkutan Uyarı Geldi

Ehliyetteki O Detayı Kontrol Edin! İptal Edilmiş Olabilir

Ehliyetteki O Detayı Kontrol Edin! İptal Edilmiş Olabilir

Dünya Kupası’nda Teknoloji Devrimi! Yenilikler Oyunu Değiştiriyor

Dünya Kupası’nda Teknoloji Devrimi! Yenilikler Oyunu Değiştiriyor