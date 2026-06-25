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Taburcu Oldu

Portekiz'de geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalbi duran ve iki ay boyunca hastanede tedavi gören oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu.

Ekleme: 25.06.2026 - 10:50 Güncelleme: 25.06.2026 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Genç oyuncu Oktay Çubuk, nisan ayının sonlarında Portekiz'de ciddi bir sağlık krizi yaşamıştı. Başkent Lizbon'da aniden fenalaşan ve kalbi duran 30 yaşındaki oyuncu, doktorların dakikalar süren acil müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü.

2 AY HASTANEDE KALDI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde uzun süre tedavi altında tutulan ve ardından normal servise alınan Çubuk, yaklaşık iki ay süren zorlu tedavi sürecinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu, yaşadığı ölüm kalım mücadelesinin ardından sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklamalarda bulundu.

Çubuk, yaşadığı kritik anları şu sözlerle aktardı:

"KISA BİR SÜRELİĞİNE HAYATIMI KAYBETTİM"
"Bir süredir sosyal medyada yoktum. Ama artık yaşadığım olayla ilgili birkaç şey söylemem gerektiğini hissediyorum. Bildiğiniz gibi tam iki ay önce Lizbon'da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm. Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim.

"ÇOK ŞANSLIYIM"
Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım. Bana verilen zamanı daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim."

Taburcu Oldu

Taburcu Oldu
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