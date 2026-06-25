Romantik Kareler Geldi
Aşklarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden oyuncu Furkan Andıç ile meslektaşı sevgilisi Aybüke Pusat, yeni romantik pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
Ekranların iki ünlü oyuncusu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ikilisinin aşkı tam gaz devam ediyor.
AŞK KARELERİ
Ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Yeni kareyi Pusat, Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Aşıkların pozları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
"ÖZELİMİZ KALSIN İSTİYORUZ"
Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Andıç, aşk hayatı ve sevgilisi Aybüke Pusat ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Saba Tümer'in 'Aybüke ilişkinizi nasıl bu kadar saklıyorsunuz?' sorusuna; ''Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz.'' yanıtını vermişti.
AŞK KARELERİ
Ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Yeni kareyi Pusat, Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Aşıkların pozları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
"ÖZELİMİZ KALSIN İSTİYORUZ"
Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Andıç, aşk hayatı ve sevgilisi Aybüke Pusat ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Saba Tümer'in 'Aybüke ilişkinizi nasıl bu kadar saklıyorsunuz?' sorusuna; ''Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz.'' yanıtını vermişti.