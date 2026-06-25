Romantik Kareler Geldi

Ekranların iki ünlü oyuncusu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ikilisinin aşkı tam gaz devam ediyor.Ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Yeni kareyi Pusat, Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Aşıkların pozları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Andıç, aşk hayatı ve sevgilisi Aybüke Pusat ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Saba Tümer'in 'Aybüke ilişkinizi nasıl bu kadar saklıyorsunuz?' sorusuna; ''Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz.'' yanıtını vermişti.