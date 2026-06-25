Nesrin Cavadzade Balayında!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Kadir Taner Uçar ile sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Cavadzade, nikah cüzdanıyla verdiği pozu beyaz kalp emojisiyle paylaşmıştı.43 yaşındaki güzel oyuncu, düğünden günler sonra gittiği balayından romantik kareleri Instagram hesabından paylaştı.Ünlü oyuncunun eşiyle birlikte yer aldığı pozlara kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.