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Nesrin Cavadzade Balayında!

Sürpriz bir şeklde evlenerek herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından balayından kareler paylaştı.

Ekleme: 25.06.2026 - 10:54 Güncelleme: 25.06.2026 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Kadir Taner Uçar ile sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Cavadzade, nikah cüzdanıyla verdiği pozu beyaz kalp emojisiyle paylaşmıştı.

BALAYI GÜNLERİ
43 yaşındaki güzel oyuncu, düğünden günler sonra gittiği balayından romantik kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncunun eşiyle birlikte yer aldığı pozlara kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Nesrin Cavadzade Balayında!

Nesrin Cavadzade Balayında!

Nesrin Cavadzade Balayında!
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