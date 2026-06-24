Yıllar Sonra Görüntülendi!

Türk rock müziğinin en popüler isimlerinden şarkıcısı Özlem Tekin, 2018'de aldığı radikal bir kararla Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı.Telefon dahi kullanmadığı bilinen Özlem Tekin'in çiftliğinin kapısının, uzun zamandır kilitli olduğu ortaya çıkmıştı. Komşuları, aylardır Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını da söylemişlerdi.Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını söyleniyordu.Tekin, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan'da bulunan annesi Sevim Tekin'in evinde görüntülendi. GazeteMagazin'in haberine göre; evin bahçesinde bir süre oturan Özlem Tekin, görüntülendiğini fark edince içeri girdi.