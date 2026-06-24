Hadise Tatilde!

40 yaşındaki pop yıldızı, bu kez makyajsız ve doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlülerden şarkıcı Hadise, Instagram'daki yeni kareleriyle beğeni topladı.40 yaşındaki ünlü şarkıcı, beğeni toplayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Konser maratonuna kısa bir ara veren Hadise, gittiği tatilden yeni karelerini Instagram'dan yayımladı. Fit ve formda haliyle dikkat çeken şarkıcının makyajsız doğal haline yorum yağdı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Hadise'nin Instagram'da 13,8 milyon takipçisi bulunuyor.