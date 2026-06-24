Anneler Buluşması

İki ünlü oyuncu Ege Kökenli ve İrem Helvacıoğlu, kızlarıyla birlikte yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çekti.

Evlendiği gündem beri yaşadığı problemlerle gündem olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızının babası Ural Kaspar'ı geçtiğimiz aylarda tek celsede boşamıştı.İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile birlikte arkadaşı Ege Kökenli ile buluştu. Ege Kökenli ve İrem Helvacıoğlu, kızlarıyla verdikleri pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.Kızlarıyla geçirdikleri özel anları gözler önüne seren Kökenli ve Helvacıoğlu'nun paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sıcacık kareler sosyal medyada kalpleri ısıttı.