Ece Erken'in Sergen Yalçın Pişmanlığı

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından paylaştığı son videoyla gündem oldu.Yaşadığı bir gayrimenkul yatırım sürecinde mağdur olduğunu dile getiren Erken, adeta isyan etti."SENİ NASIL DİNLEDİM"Yalçın'ın tavsiyesine güvendiğini ifade eden Erken, ancak dolandırıldığını söyledi. Erken, "Sergen kafama öyle bir vuruyorum ki ben seni nasıl dinledim?" ifadelerine yer verdi.