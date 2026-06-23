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Cemre Baysel Ameliyattan Çıktı

Geçtiğimiz hafta görüntülendiğinde kadın hastalığıyla ilgili küçük bir operasyon geçireceğini açıklayan Cemre Baysel, ameliyattan çıktı.

Ekleme: 23.06.2026 - 12:11 Güncelleme: 23.06.2026 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Ekranların beğenilen güzel oyuncularından Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

"AMELİYAT OLACAĞIM"
Ünlü güzel, "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyattan çıktığını duyurdu.

Operasyonun iyi geçtiğini söyleyen Cemre Baysel, anesteziden uyanır uyanmaz ilk canının çektiği şeyin baklava olduğunu söyledi.

"HER ŞEY YOLUNDA"
Baysel, "Her şey yolunda merak etmeyiniz. Çok minnettarım dualarınızı eksik etmeyin. Şimdi dinlenme zamanı." dedi.

Öte yandan Cemre Baysel, geçtiğimiz yıl da göğsünde bulunan ve sekiz yıldır büyümeye devam eden kitleyi aldırmak için ameliyat olmuştu.

Cemre Baysel Ameliyattan Çıktı

Cemre Baysel Ameliyattan Çıktı
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