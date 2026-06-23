Afra Saraçoğlu Tatilde!

Güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için tatile çıkan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

A.B.İ dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde Poyraz Yosmaoğlu ile yaşadığı aşkla konuşuyor.Sosyal medyada aktif olan Saraçoğlu, sezonun yorgunluğunu üzerinden atmak için tatile çıktığını duyurdu.Konum bildirmeyen Saraçoğlu, gün boyunca denizin ve güneşi keyfini çıkardı.Siyah bir bikini giymeyi tercih eden 28 yaşındaki oyuncu, yayınladığı karelere 'kaprisli' notunu düştü.