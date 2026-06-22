Yeni Videoya Yorum Yağdı

Yıllar önce yayınlanan Dünya Güzellerim programında beraber yer alan magazin dünyasının sık sık gündeme gelen ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, uzun süren hasretin ardından yeniden bir araya geldi.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Diva Bülent Ersoy'a sarılarak hasret gideren Safiye Soyman, sevgisini ve bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:"NİHAYET""Canımın içi benim, bir tanem, dünya güzelim, her şeyim. Kavuştuk nihayet. Seni çok seviyorum, biz çok bütünleştik."Videonun devamında Soyman'ın Bülent Ersoy'a dönerek "Oda number" demesi ise takipçilerini yıllar öncesine götürdü.