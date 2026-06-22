  • USD: 46,38 - 46,46
  • EURO: 53,12 - 53,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yasemin Şefkatli'den Samimi Açıklamalar

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Yasemin Şefkatli’nin son açıklaması gündem oldu. Ünlü isim, ikizlerden birinin adını neden İbrahim koyduğunu açıkladı.

Ekleme: 22.06.2026 - 12:13 Güncelleme: 22.06.2026 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses’in programına konuk oldu.

"GÜÇLÜ OLSUN İSTEDİK"
Fenomen Yasemin Şefkatli, ikizlerinden birine kayınpederi İbrahim Tatlıses’in adını verme nedenini açıkladı:

"İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik."

Yasemin Şefkatli'den Samimi Açıklamalar

Yasemin Şefkatli'den Samimi Açıklamalar

Yasemin Şefkatli'den Samimi Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
CHP'de Grup Toplantısı Gerilimi! Özgür Özel Yarın TBMM'de Konuşacak
Kruvaziyer Turizminde Rekor! Gemi Ve Yolcu Sayısı 14 Yılın En Üst Seviyesinde
İran-ABD Zirvesinde 18 Saat Geride Kaldı! İlk Tur Tamamlandı
Mutlak Butlan Sonrası CHP'de Sular Durulmuyor! İzmir'de İl Başkanlığı Binasında Arbede
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Hesap Vakti! O İsimler Birbirine Girdi
Bakan Kurum Londra'da Hedeflerini Açıkladı! Elektrifikasyon Ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu
İngiltere'de Yine Kaos! Başbakan Keir Starmer İstifa Etti
MASAK İnceledi Jandarma Düğmeye Bastı! 16 İlde Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu
BAKAN ERSOY SİRKECİ GAR SAHASINDAKİ DÖNÜŞÜMÜ İLK KEZ PAYLAŞTI
Ticaret Bakanlığı Açıkladı! 1 Ocak 2027'ye Kadar Devam Edecek
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! ''Mutlak butlan davasının tüm tarafları sadece CHP'li
Kocaeli’nin Su Altındaki Yeni Vitrini: Körfez Aqua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Net Mesajlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Duyurdu! 31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz Olacak
ABD-İran Anlaşması Orta Doğu’da Dengeleri Değiştiriyor! Savaşın Kazananı İran Mı Oldu?
CHP'li ABB Yönetimindeki Dev Vurgunu Osman Gökçek Anlattı! 'Bu Konunun En Büyük Cevabını Mansur Yavaş Verecek'
KAHRAMANMARAŞ UNESCO'NUN “EDEBİYAT ŞEHRİ” OLDU
26 İlde DEAŞ Operasyonu! 70 Şüpheli Yakalandı
GO TÜRKİYE’NİN BODRUM VE GÖCEK’İ TANITACAK YENİ DİZİSİ TURQUOISE SUMMER YAYINDA
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

5 Kilo Ağırlığında! Görenler Şaşkına Döndü

5 Kilo Ağırlığında! Görenler Şaşkına Döndü

YKS Maratonu Başlıyor! Üniversite Hayali İçin İlk Oturum TYT

YKS Maratonu Başlıyor! Üniversite Hayali İçin İlk Oturum TYT

WhatsApp'ta Ücretli Dönem! Milyonlarca Kullanıcıyı İlgilendiriyor

WhatsApp'ta Ücretli Dönem! Milyonlarca Kullanıcıyı İlgilendiriyor

Starbucks'ta Kampanya Krizi! CEO'su Kovuldu, Tüm Şubeleri Kapatılacak

Starbucks'ta Kampanya Krizi! CEO'su Kovuldu, Tüm Şubeleri Kapatılacak

Sarı Dağ Gülü Açtı! Koparmak Ateş Pahası

Sarı Dağ Gülü Açtı! Koparmak Ateş Pahası