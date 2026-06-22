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Eski Sevgilisi Blok3 Hakkında Konuştu

Ekranların beğenilen güzel oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, katıldığı programda ilk kez yıllar önce ayrıldığı sevgilisi Blok3 hakkında konuştu.

Ekleme: 22.06.2026 - 12:10 Güncelleme: 22.06.2026 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
yuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren rap şarkıcısı Blok 3 adıyla tanınan Hakan Aydın, ilişkisi bittikten sonra yazdığı hüzünlü şarkılarıyla dikkat çekmişti.

Blok3'ün, Güzel ve İddialı gibi birçok şarkısını eski sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'a yazdığı iddia ediliyordu.

BLOK3 İTİRAFI
3 yıl önce Blok3'ten ayrılan güzel oyuncu, uzun süren sessizliğine son verdi.

Demet Akalın ile Sinan Akçıl'ın yeni yayınlanmaya başlayan programına konuk olan Berfin Aktaş, samimi açıklamalarda bulundu.

"O ŞARKILAR BANA YAZILMADI"
O şarkıların kendisine yazılmadığını söyleyerek herkesi şaşırtan Aktaş, şöyle konuştu:

"O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim."

Eski Sevgilisi Blok3 Hakkında Konuştu

Eski Sevgilisi Blok3 Hakkında Konuştu

Eski Sevgilisi Blok3 Hakkında Konuştu
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