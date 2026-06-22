Eski Sevgilisi Blok3 Hakkında Konuştu

yuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren rap şarkıcısı Blok 3 adıyla tanınan Hakan Aydın, ilişkisi bittikten sonra yazdığı hüzünlü şarkılarıyla dikkat çekmişti.Blok3'ün, Güzel ve İddialı gibi birçok şarkısını eski sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'a yazdığı iddia ediliyordu.3 yıl önce Blok3'ten ayrılan güzel oyuncu, uzun süren sessizliğine son verdi.Demet Akalın ile Sinan Akçıl'ın yeni yayınlanmaya başlayan programına konuk olan Berfin Aktaş, samimi açıklamalarda bulundu.O şarkıların kendisine yazılmadığını söyleyerek herkesi şaşırtan Aktaş, şöyle konuştu:"O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim."