Türk Rapçi Hayatını Kaybetti

Türk rap müziğinde "Aishe" sahne adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber, genç sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Ölüm nedeninde ise "ihmal" iddiaları gündeme geldi.

"Aishe" adıyla bilinen Tuğçe Ayşe Güler’in ölümü sevenlerini üzdü.Aishe ile ilgili acı haberi kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu.Aishe'nin hastalığı ve ölüm sebebi araştırılırken kardeşinin açıklaması dikkat çekti.Aishe'nin kardeşi, ölümün ardından yaptığı açıklamada, tedavi sürecine ilişkin önemli iddialarda bulundu.Paylaşımında, ablasının önce kulak enfeksiyonu geçirdiğini, ardından yüz felci yaşadığını belirten kardeşi, ameliyat sonrası taburcu edilen Aishe'ye uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti tetiklediğini öne sürdü.