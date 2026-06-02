Aleyna Tilki'den Yapay Zeka Açıklaması

Birçok şarkısıyla adından söz ettiren pop müziği şarkıcısı Aleyna Tilki, son açıklamasında yapay zeka hakkında tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler söyledi.Kıbrıs sahnesi sonrası açıklama yapan Tilki, “Birçok şarkıcının sesinde arada yapay zeka sesleri var, duyuyorum. Bazı notalar bazı kelimelerin yapay zeka olduğunu duyabiliyorum. Yeniliklere açığım ve saygı duyuyorum. Ben çok iyi şarkı söylüyorum, ihtiyaç duymuyorum.Benim gibi sesi olmayanlar, yüksek notaya çıkamayanlar kullanabilir. Ben çok iyi şarkı söylüyorum, ihtiyaç duymuyorum.” dedi..10. yıl konseri için hazırlanan ve konserin tüm detaylarıyla yakından ilgilenen şarkıcı, zaman zaman sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendiriyor.Konserine takipçilerini davet eden Aleyna Tilki, şu ifadelere yer vermişti: "12 Haziran’da Volkswagen Arena’da sahnedeyim. Kariyerimde 10 yılın tüm hikâyesini, kırılmalarını, büyümesini ve hayallerini samimiyetle paylaşacağım.Kırlar’ın dünyasında, doğanın döngüsü gibi yeniden doğduğum bir gece olacak. Kendini öteki ama anlamlı hisseden, dışlansa da bu benim hikayem deyip gerçek ışığını parlatabilen herkese… Özgürlüğe. Aklınızı kaçıracağınız sürpriz konuklar, Kırlar’ın sihirli görsel dünyası ve acccayip bi eğlenceyle!"