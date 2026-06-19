Ricky Martin, Türkiye’ye Geliyor!

Dünya çapındaki turnelerine hız kesmeden devam eden Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.Ünlü şarkıcı, Türkiye ziyareti öncesinde ilettiği özel taleplerle de dikkat çekti.Konser öncesi hazırlıkları kapsamında özel bir oksijen kapsülü talep eden Martin'in, Anadolu'nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği öğrenildi.