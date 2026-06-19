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Ricky Martin, Türkiye’ye Geliyor!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken konser öncesi kulis talepleriyle gündeme geldi.

Ekleme: 19.06.2026 - 09:14 Güncelleme: 19.06.2026 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Dünya çapındaki turnelerine hız kesmeden devam eden Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü şarkıcı, Türkiye ziyareti öncesinde ilettiği özel taleplerle de dikkat çekti.

ÇAMUR BANYOSU
Konser öncesi hazırlıkları kapsamında özel bir oksijen kapsülü talep eden Martin'in, Anadolu'nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği öğrenildi.

Ricky Martin, Türkiye’ye Geliyor!
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