Paylaşımlarına Beğeni Yağdı

Ünlü oyuncu Seray Sever, sosyal medya hesabından ikiz kızları Sofia ve Alya ile çıktığı mavi turdan renkli kareler paylaştı.

Bir dönemin popüler isimlerinden Seray Sever, 2018 yılında 4 yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile evlenmişti.İKİZLERİ DOĞMUŞTUSever, 2022 yılının Nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.İkiz kızlarıyla geçirdiği mutlu anları sosyal medya hesabından sık sık yayınlayan Sever'den yeni fotoğraflar geldi.KIZLAR BÜYÜDÜSeray Sever'in gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızları Sofia ve Alya, son halleriyle dikkat çekti. Yaz tatilini ailesiyle birlikte teknede geçiren ünlü isim, 4 yaşındaki ikiz kızlarıyla çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.Mavi turun keyfini çıkaran ünlü sunucunun çocuklarıyla paylaştığı doğal ve sıcak anlar takipçilerinden yoğun ilgi görürken, gönderiler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.