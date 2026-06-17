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Uğur Güneş Göndermeler Yaptı

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü için düşünülen Uğur Güneş'in, rolünü Burak Özçivit'e kaptırdığı iddia edildi. Güneş, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Ekleme: 17.06.2026 - 11:19 Güncelleme: 17.06.2026 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Ekranlara gelmesi beklenilen Güneşin Doğduğu Yer dizisinde başrol değişikliği, gündeme damga vurdu.

Yapım şirketi başrol için Uğur Güneş ile görüşürken bir anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu.

YERİNE BURAK ÖZÇİVİT
Güneşin Doğduğu Yer dizisinde yaşanan başrol değişikliği, gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Dizinin başrol oyuncusu olarak açıklanan Uğur Güneş'in projeden ayrılmasının ardından gözler, yapım şirketinin yeni tercihine çevrildi. Kulislerde konuşulan son bilgilere göre, başarılı oyuncu Burak Özçivit'in projeye dahil olması için önemli bir aşama kaydedildi.

Uğur Güneş'in oynaması planlanan Kenan Kozan karakteri için yapım ekibinin Burak Özçivit ile görüşmelere başladığı ve tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürülüyor. Sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre ünlü oyuncu, projeyle imza aşamasına geldi. Yapım şirketi veya Burak Özçivit cephesinden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

"DOYMADIN"
Ancak rolünü Burak Özçivit'e kaptıran Uğur Güneş, sosyal medyadan ses verdi. Ünlü oyuncunun yaptığı göndermeler gündem oldu. Güneş, "Doymadın, doymadın. Yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne tekke." sözlerini paylaştı.

Uğur Güneş Göndermeler Yaptı

Uğur Güneş Göndermeler Yaptı

Uğur Güneş Göndermeler Yaptı
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