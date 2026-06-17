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Neymar Beşinci Kez Baba Oluyor

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, sevgilisi Bruna Biancardi ile beşinci çocuklarını beklediklerini eğlenceli bir videoyla duyurdu.

Ekleme: 17.06.2026 - 11:20 Güncelleme: 17.06.2026 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar'dan müjdeli haber geldi.

34 yaşındaki yıldız sporcu, kız arkadaşı Bruna Biancardi ile birlikte beşinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlandıklarını doğruladı.

YİNE KIZ
Neymar ve Bruna Biancardi çifti, mutlu haberi popüler video platformu YouTube üzerinden yayımladıkları renkli bir video ile takipçileriyle paylaştı.

Çiftin Bruna'dan olan kızları Mavie ve Mel'in yanı sıra Neymar'ın ilk ilişkisinden dünyaya gelen büyük oğlu Davi de yer aldı.

Ailenin birbirine pembe boyalar sürerek yeni bebeğin cinsiyetini ilan ettiği anlar büyük ilgi topladı.

Neymar Beşinci Kez Baba Oluyor

5. ÇOCUK YOLDA
Neymar'ın Bruna Biancardi ile olan iki kızının ve ilk ilişkisinden olan oğlu Davi'nin yanı sıra, model Amanda Kimberlly ile olan birlikteliğinden 2024 yılında dünyaya gelen Helena adında bir kızı daha bulunuyor.

Neymar Beşinci Kez Baba Oluyor

Neymar Beşinci Kez Baba Oluyor
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