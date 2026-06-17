  • USD: 46,25 - 46,33
  • EURO: 53,11 - 53,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ece İrtem'in Yakın Arkadaşı Paylaştı

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncu Ece İrtem'in yakın arkadaşı Cansu Gültekin, yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Ekleme: 17.06.2026 - 11:15 Güncelleme: 17.06.2026 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran “Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karateriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem'den acı haber geldi.

Ece İrtem'in Yakın Arkadaşı Paylaştı

İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

"BERABER GÜLDÜK AĞLADIK"
İrtem'in yakın arkadaşı Cansu Gültekin, birlikte çektirdikleri eski fotoğrafları paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. "Ben bugün bir dostumu kaybettim." diyen Gültekin, "Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı." dedi.

Ece İrtem'in dostu, devamında ise şunları yazdı:

"BAZI HİSLER BOŞ DEĞİLMİŞ"
"Hakkında birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum. Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Saf denecek ölçüde. O nedenle ki insanlar onu sık sık kandırır, üzer, kalbini kırardı. Çok küçük şeylere bile çok üzülürdü. Çok hayalperestti. Bir kez bana 'Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum sanırım ben gençken öleceğim' demişti. Boş konuşma demiştim. Ben de son 3 gündür hep onu düşünüyordum nedense. Bazı hisler boş değilmiş."

Ece İrtem'in Yakın Arkadaşı Paylaştı

Ece İrtem'in dostu devamında ise şunları yazdı:

"HAYALPERESTTİ"
Böyle bir durumda kalırsak Clap Your Hands çalsın, kimse de ağlamasın isterdi. Bugün bütün gün ağladım ama hatırına Clap Your Hands de çalacağım. Yattığın yer nur olsun güzel Ecem. İyi ki gençliğimizin bir bölümünü paylaştık."

Ece İrtem'in Yakın Arkadaşı Paylaştı
ORHAN GENCEBAY, YEŞİLAY İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ: BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR
TÜRKİYE BURSLARI DÜNYAYA 2 BİN 800 YENİ GÖNÜL ELÇİSİ KAZANDIRDI! 110 ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE GELEN ÖĞRENCİLER MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞADI
CHP’nin Kalesinde TÜGVA Rüzgarı! Bodrum’da Tarihi Kalabalık
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ DÜZENLEMESİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI! SİNEMADA YÜZDE 70 İNDİRİM
Türkiye'nin En Uzun Metro Hattı Yarın Açılacak! Halkalı-İstanbul Havalimanı Arası Seyahat Süresi 30 Dakikaya Düşecek
Sopalı Kavgada 3 Tutuklama! Akın Gürlek Açıkladı
Seferihisar Belediyesi Yolsuzluk Operasyonu Güzelbahçe Belediyesi’ne Uzandı! Şüpheli Para Transferleri Ortaya Çıktı
Uluslararası Şebekenin Lideri Olduğu Ortaya Çıktı! İzmir'deki Polis Katili Marsilya'daki Çete Operasyonunda Yakalandı
İran'la Yaşanan Gerilimin Ardından Yeni Enerji Hamlesi! Trump'ın Yeni Hedefi Libya Petrolü
BAKAN ERSOY’DAN ASPENDOS MÜJDESİ!
Yeşil Pasaport İddiası Yalanlandı! İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama Geldi
CHP'li Vekilden Dikkat Çeken Sözler! 755 Milyon TL'lik Trol İddiası
İran İle Tarihi İmza! Dünyanın Yakından Takip Ettiği Süreçte Yeni Dönem
Arnavutköy Belediyesi projelerde hız kesmiyor: Hedeflerin yüzde 75’i iki yılda tamamlandı
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
BAKAN ERSOY SİVAS HEYETİNİ KABUL ETTİ! KÜLTÜR, GASTRONOMİ VE YATIRIM BAŞLIKLARI MASAYA YATIRILDI
Ankara'nın Göbeğinde 'CHP Belediyeciliği' Enkazı! Dikmen Sakinleri Kaderine Terk Edildi.
İşgalci İsrail ağlamaya başladı! 'İsrail Yalnız Kaldı'
CHP'de 'Kurultay' Savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu Ve Özgür Özel Cephesinden Karşılıklı Hamleler
BD Körfez’den Böyle Petrol Kaçırdı! İran’ın Yıllardır Uyguladığı O Yöntemi Kullandılar
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Araç Sahipleri Dikkat! Motorine İndirim geldi

Araç Sahipleri Dikkat! Motorine İndirim geldi

Afrika'da Çatlak İyice Büyüdü! Kıta İkiye Bölünüyor

Afrika'da Çatlak İyice Büyüdü! Kıta İkiye Bölünüyor

Yüzyıllardır Toprağın Altında Saklıydı! Tesadüfen Ortaya Çıktı

Yüzyıllardır Toprağın Altında Saklıydı! Tesadüfen Ortaya Çıktı

Starbucks'ta Kampanya Krizi! CEO'su Kovuldu, Tüm Şubeleri Kapatılacak

Starbucks'ta Kampanya Krizi! CEO'su Kovuldu, Tüm Şubeleri Kapatılacak

Sarı Dağ Gülü Açtı! Koparmak Ateş Pahası

Sarı Dağ Gülü Açtı! Koparmak Ateş Pahası