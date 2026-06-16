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Yeni Dizisi Hakkında Konuştu

Kariyerinde ilk kez bir anneyi canlandıran başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 16.06.2026 - 12:44 Güncelleme: 16.06.2026 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda ani bir şekilde evlenerek herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni dizisi Daha 17 için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kariyerinde ilk kez bir anneyi canlandıran başarılı oyuncu, karakterin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Daha 17’de güçlü bir kadın hikayesini ekrana taşıyan Nesrin Cavadzade, heyecanını paylaştı:

"İLK KEZ ANNEYİ OYNUYORUM"
"Şebnem karakteriyle ilk defa bir anneyi oynuyorum. Çok heyecanlıyım. Dizi, bir ailenin ve sırların ortaya çıkış hikâyesini anlatıyor. Senaryomuza güveniyoruz ve çok uzun ömürlü olacağına inanıyoruz."

"HARİKA İNSANLARLA BİRLİKTEYİM"
Dizide Şebnem karakterini canlandıran Cavadzade, genç ekip arkadaşlarıyla çalışmanın kendisine iyi geldiğini belirtti. Güzel oyuncu, “Bodrum’un güzelliğinde harika insanlarla birlikteyim. Çok mutluyum.” dedi.

Yeni Dizisi Hakkında Konuştu
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