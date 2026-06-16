Yeni Aşkıyla Gündem Oldu

Kendine yeni bir hayat kurmak için Türkiye'yi terk edip Almanya'ya yerleşen ünlü oryantal Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği, tek celsede sona ermişti.Sahnelere geri dönen Asena, yeniden özel hayatıyla gündeme geldi. Asena, Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığını ilan etti.Sevgilisinin çiftliğine yerleşen Asena'nın, yeni aşkı Kani Kudu ile geçmişte aile dostu olduğu iddia edildi.Asena'nın, geçmişte Kudu’ya defalarca reklam çekimi yaptığı, bir çekimde Kudu’nun eşinin de yer aldığı ortaya çıktı. Eski görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.Kudu'nun yeni ilişkisiyle beraber imaj yenilediği ortaya çıktı. Ünlü ismin kilo verip, saç ektirip, tamamen yeni bir görünüme kavuştuğu görüldü.Asena, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. 2. Sayfa’ya şunları söyledi:"Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım. İlişkimiz, her iki tarafın da bekar olduğu bir dönemde başlamıştır. Ben kendimden yaşça büyük insanlara her zaman saygı gereği 'abla' ve 'ağabey' diye hitap eden biriyim. Ayrıca aynı kültürden ve aynı coğrafyadan gelen insanların sıcak bir iletişim kurması son derece doğaldır.Adı geçen hanımefendiyi ise yalnızca birkaç kez gördüm. Aramızda ne yakın bir dostluk ne de iddia edildiği gibi özel bir ilişki olmuştur."Çiftin bir süre önce anlaşmalı boşandığı öğrenildi.