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Yeni Aşkıyla Gündem Oldu

Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü dansöz Asena, yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdi de ünlü ismin eski bir videosu sosyal medyada olay oldu.

Ekleme: 16.06.2026 - 12:41 Güncelleme: 16.06.2026 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Kendine yeni bir hayat kurmak için Türkiye'yi terk edip Almanya'ya yerleşen ünlü oryantal Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği, tek celsede sona ermişti.

Sahnelere geri dönen Asena, yeniden özel hayatıyla gündeme geldi. Asena, Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığını ilan etti.

ESKİ VİDEO OLAY OLDU
Sevgilisinin çiftliğine yerleşen Asena'nın, yeni aşkı Kani Kudu ile geçmişte aile dostu olduğu iddia edildi.

ŞİMDİKİ SEVGİLİSİNE 'AĞABEY' DİYOR
Asena'nın, geçmişte Kudu’ya defalarca reklam çekimi yaptığı, bir çekimde Kudu’nun eşinin de yer aldığı ortaya çıktı. Eski görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ARTIK SAÇLI
Kudu'nun yeni ilişkisiyle beraber imaj yenilediği ortaya çıktı. Ünlü ismin kilo verip, saç ektirip, tamamen yeni bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Yeni Aşkıyla Gündem Oldu

Asena, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. 2. Sayfa’ya şunları söyledi:

"BOŞANMIŞ BİR ERKEK"
"Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım. İlişkimiz, her iki tarafın da bekar olduğu bir dönemde başlamıştır. Ben kendimden yaşça büyük insanlara her zaman saygı gereği 'abla' ve 'ağabey' diye hitap eden biriyim. Ayrıca aynı kültürden ve aynı coğrafyadan gelen insanların sıcak bir iletişim kurması son derece doğaldır.

"ESKİ EŞİYLE BİR YAKINLIĞIM YOK"
Adı geçen hanımefendiyi ise yalnızca birkaç kez gördüm. Aramızda ne yakın bir dostluk ne de iddia edildiği gibi özel bir ilişki olmuştur."

Çiftin bir süre önce anlaşmalı boşandığı öğrenildi.


Yeni Aşkıyla Gündem Oldu

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