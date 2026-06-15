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Hayranlarına İçini Döktü

Son konserinde sevenleriyle sohbet eden Ajda Pekkan, şöhret basamaklarını hangi zorluklarla tırmandığında değinerek sevenleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

Ekleme: 15.06.2026 - 12:23 Güncelleme: 15.06.2026 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden olan Süperstar Ajda Pekkan, Ankara'da verdiği konserde duygulandıran itiraflarda bulundu.

"YALNIZIM"
Hayranlarına teşekkür eden Pekkan, kariyerine rağmen yıllardır yalnızlık hissi yaşadığını dile getirerek, "O kadar yalnızım ki… İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar, bütün bu ışıkların altında bir o kadar yalnızım." itirafında bulundu.

Pekkan, hayranlarının kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirterek, "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hayranlarına İçini Döktü
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